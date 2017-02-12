12.02.2017 16:18:32

Bursalı dağcının feci ölümü

Uludağ'dan Bursa'ya karlı patika yoldan inerken, buzdan dolayı dengesini kaybeden ve yaklaşık 300 metre aşağıya yuvarlanan 75 yaşındaki dağcı hayatını kaybetti.

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Uludağ'dan Bursa'ya karlı patika yoldan inerken, buzdan dolayı dengesini kaybeden ve yaklaşık 300 metre aşağıya yuvarlanan 75 yaşındaki dağcı hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Yıldırım Doğan ve 13 arkadaşı sabah erken saatlerde Uludağ'daki patika yoldan Bursa'ya inmeye başladı. Zeyniler ile Çobankaya arasındaki bölgede buzlanmadan dolayı dengesini kaybeden Doğan, rampadan aşağıya doğru sürüklendi. Yaklaşık 300 metre yuvarlanan Doğan'ın durumunu gören arkadaşları jandarma, 112 ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları müdahalede emekli öğretmenin öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcısı, olayla alakalı tahkikat başlattı.