30.07.2017 10:38:53

Bursalı dağcılar aynı günde iki mevsim yaşadılar

Bursalı dağcılar aynı günde iki mevsimi birden yaşadı. Gürcistan'ın merkezinde 40 derece sıcak ile karşılaşan dağcılar, Kazbek dağlarında ise eksi 10 derecede tırmanış yaptı.



ULUDAK ekibi, Gürcistan'ın 5 bin 47 metre yüksekliğindeki Kazbek Dağı'na tırmanmak için Bursa'dan yola çıktı. Gürcistan'a vardıklarında 40 derece sıcaklık ile karşılaşan dağcılar, buzlarla kaplı dağa tırmanmaya başladı. Dağcılar, hava sıcaklığının her metrede düştüğü dağın zirvesinde eksi 10 dereceyi gördü. Dağcılar buzla kaplı yarıklarda zorlukla hareket ederken, yamaçlardan yuvarlanan kaya parçalarıyla karşılaştı.



ULUDAK Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Şentürk, "Yaptığımız tırmanış çok güzeldi. Dağa tırmanmadan önce şehir merkezinde 40 derece yaz mevsimi vardı. Dağın zirvesine vardığımızda ise eksi 10 dereceyi gördük. İki farklı mevsimi aynı günde yaşadık. Zorlu bir yolculuktu fırtına, tipi ve yoğun bir sis altında tırmanışı başarıyla 9 kişilik ekiple gerçekleştirdik. Zirvede Türk bayrağını açmak bize gurur verdi" diye konuştu.





