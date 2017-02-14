14.02.2017 14:17:18

Bursalı beşizler Sevgililer Gününde yaş gününü kutladı

Bursa'da dünyaya gelen beşiz bebekler, birinci yaş günlerini Sevgililer Gününde kutladı.

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Bursa'da dünyaya gelen beşiz bebekler, birinci yaş günlerini Sevgililer Gününde kutladı.Ağrı'dan Bursa'ya doğum için gelen Yılmaz çiftinin 15 kişilik sağlık ekibinin girdiği ameliyatla dünyaya gelen beşiz bebekleri bir yaşına girdi. Beşizlerin doğum günü hastanede kutlandı. Üzerinde bebeklerin resminin bulunduğu pastayı çocuklarını kucağına alarak kesen anne Hatice, baba Fatih Yılmaz ve hastane çalışanları, mutlu bir gün yaşadı. Keyifleri yerinde olan beşiz bebekler neşe içinde olup biteni izledi.Ailenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin ismi de olan Tenzile ile Hira Nur, Havva, Rabia ve Berfin isimlerini koyduğu bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Türkiye'nin ikinci beşiz bebekleri olan Ağrılı Fatih ve Hatice Yılmaz çiftinin beşiz bebekleri, 3 aylık yoğun bakım sürecinin ardından 14 Şubat Sevgililer Gününde ilk yaş günlerini kutladı.Anne Hatice Yılmaz, "Kızlarımın ilk doğum günlerini kutluyoruz. Beşizlere bakmak zor olsa da bir o kadar da keyifli. İlk doğum günlerini kutlamak çok güzel duygu. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.Baba Fatih Yılmaz, "Bugün çok mutluyuz. Beşiz kızlarımızın ilk yaşlarını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beşiz babası olmak çok güzel bir duygu. Ben işte olduğum zamanlarda çocuklara eşim bakıyor. İşten gelince ben de eşime yardım ediyorum. Bu zamana kadar yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.