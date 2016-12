30.12.2016 12:19:47

Bursa Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı

Bursa Valiliği, vatandaşların yılbaşı sebebiyle 31 Aralık 2016 Cumartesi akşamı ve 01 Ocak 2016 Pazar gününü huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak için bazı tedbirler aldığını açıkladı.

Bursa Valiliği, vatandaşların yılbaşı sebebiyle 31 Aralık 2016 Cumartesi akşamı ve 01 Ocak 2016 Pazar gününü huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak için bazı tedbirler aldığını açıkladı.Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, raylı sistemden otobüs seferlerine, deniz otobüslerinden birçok taşıma araçlarına kadar ulaşım imkanlarının geç saatlere kadar çalışacağı ve itfaiye, BUSKİ, UEDAŞ ve zabıta gibi ekiplerinin ise görevlerinin başında olacağı ifade edildi. Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:"Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Raylı Sistem ve Otobüs İşletmeciliği hizmetlerini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve güvenli bir biçimde yolculuk etmelerini sağlamak için her türlü önlemi alarak BursaRay'ın seferlerini uzattı. Buna göre, 31 Aralık Cumartesi gecesi saat 02.00'ye kadar seferler sürecek. Şehir içi otobüs seferleri ve BUDO seferleri normal seyrinde devam edecek olup, ek seferlerle ilgili bilgilere https://burulas.com.tr adresinden ulaşılabilecek. Öte yandan vatandaşlar ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini ise 444 99 16 numarasıyla ulaşım hattına bildirebilecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentte vatandaşların daha iyi bir ortamda yeni yılı karşılayabilmeleri için yapılan çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı nöbetçi ekip bulunduracak. Denetimlerini sürdürecek olan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na 444 16 00, 716 33 00, 261 52 40 ve ALO Belediye 153 no'lu telefonlara başvurulduğu takdirde vatandaşlarımıza yardımcı olunacaktır. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yeni yılda her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı, 46 ayrı grupta 534 personel ve 110 araçla görevini sürdürecektir. İhtiyaç duyulması halinde itfaiyenin 110 ve 716 34 17 numaralı yangın hattına ulaşabileceklerdir."Yılbaşı sebebiyle 31 Aralık 2016 ve 01 Ocak 2017 günleri halkın yoğun olarak bulunduğu eğlence merkezlerinde, alışveriş yaptığı cadde ve alışveriş merkezlerinde meydana gelebilecek kapkaç, yankesicilik ve organize suçlarla ilgili olayların önlenmesi ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için emniyet tedbirleri en üst düzeyde alınacağını ifade eden Bursa Valiliği açıklamanın devamında:"Yılbaşı gecesi için gece ekipleri takviye edilecek, Ankara, İstanbul, İzmir yollarının şehir içinden geçiş güzergahlarına önemli kavşaklara ve eğlence yerleri çevrelerine ve güzergah üzerlerine mutlaka ekip çıkartılacaktır. İhtiyaç duyulan ve lüzum görülen diğer yerlere de ekip sevk edilmek suretiyle gereken trafik tedbirlerinin zamanında alınması sağlanacaktır. Çekici-kurtarıcı, her an göreve hazır vaziyette bekleyecektir. Ayrıca günün önemine binaen Uludağ yolunda ve Uludağ yolu mevkiinde birer ekip görevlendirerek trafik kontrolleri yapılacaktır. Bununla birlikte hastanelerde de gerekli sağlık tedbirleri alınarak, yılbaşında hastanelerimizde yeterli sağlık personeli bulundurulması ve tıbbi malzeme eksikliklerinin giderilmesi ile her türlü acil duruma karşı hazırlıklı bulundurulmaları planlanmıştır. Yılbaşı tatili süresince, elektrik dağıtım sistemi de hiçbir şekilde programlı enerji kesintisi yapılmayacak olup, meydana gelebilecek elektrik arızalarına en kısa sürede müdahale edebilmek için ekiplerimiz vardiyalı olarak çalışmaya devam edecektir."