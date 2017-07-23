23.07.2017 13:23:37

Bursa Uludağ’da dün kaybolan Katarlı çocuktan haber geldi

Uludağ’da dün kaybolan Yemen asıllı Katar vatandaşı İbrahim Najib El Mansouri bulundu.

Bursa Uludağ'da dün kaybolan Yemen asıllı Katar vatandaşı İbrahim Najib El Mansouri kaybolduğu yerin 1 saat yürüme mesafesi uzaklığında JAK timleri tarafından bulundu. 18 saat sonra bulunan çocuğun neden kaybolduğu ve neler yaşadığı bilinmiyor.



Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.





