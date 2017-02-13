13.02.2017 15:33:21

Bursa'nın verimli toprakları suya doyuyor

AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, sebze ve meyve yetiştiricilerinin beklentilerine cevap vermek için Bursa ve çevresini baraj ve göletlerle donattıklarını söyledi.

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AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, sebze ve meyve yetiştiricilerinin beklentilerine cevap vermek için Bursa ve çevresini baraj ve göletlerle donattıklarını söyledi.Bursa ve çevre illerin topraklarının da suya kavuşturulduğunu belirten İl Başkanı Cemalettin Torun,"Hedefimiz çiftçinin köyünde mesut yaşaması. İstihdama katkı sağlayarak köylerden şehirlere göçün önüne geçmek istiyoruz. Bursa'da 3 projenin sözleşmesini imzaladık" dedi.Bursa'da Gemlik Hamidiye göleti, Gemlik Küçükkumla göleti ve İnegöl Alangölü sulaması projelerinin sözleşmelerinin imzalandığını belirten Cemalettin Torun, 568 bin 570 TL'ye ihale edilen Hamidiye projesi sayesinde 720 dekar arazide sulu tarıma geçileceğini, yılda 1 milyon 191 bin 500 TL gelir artışı elde edileceğini anlattı. Torun, 1 milyon 818 bin 543 TL'ye ihale edilen Küçükkumla projesiyle Küçükkumla köyüne ait bin 610 dekar tarım arazisinin sulu tarıma kavuşturulacağını, projenin tamamlanması ile yılda 1 milyon 770 bin TL gelir artışı elde edileceğini, 4 milyon 741 bin 945 TL'ye ihale edilen Alangünü projesiyle ise İnegöl'deki Gedikpınar ve Sultaniye kKöylerine ait 2 bin 200 dekar tarım arazilerinin sulu tarıma kavuşturulacağını ve yılda 3 milyon 131 bin 128 TL gelir artışı elde edileceğini sözlerine ekledi.