04.02.2017 12:51:16

Bursa'nın rantı Bursa'ya kalıyor

Bursa'da son 3 yılda sahillere büyük yatırım yapan ve 305 kilometrelik sahil şeridini vatandaşların kullanımına açan Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Esence'de TRT'den 8 milyon liraya satın aldığı 237 dönüm araziyi 42 milyon liradan başlayan bedelle satacak.

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Bursa'da son 3 yılda sahillere büyük yatırım yapan ve 305 kilometrelik sahil şeridini vatandaşların kullanımına açan Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Esence'de TRT'den 8 milyon liraya satın aldığı 237 dönüm araziyi 42 milyon liradan başlayan bedelle satacak.Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mudanya ilçesi Esence Mahallesi 632 parseldeki 237,8 dönüm arazi 7 Şubat Salı Günü 15.00'te kapalı teklif usulü ile peşin satılacak.Daha önce vericilerin bulunduğu arazi TRT'den 8 milyon liraya satın alınmıştı. 0,40 imar izni olan araziye, villa ya da turizm tesisi yapılabilecek. Bölge Bursa'nın en güzel yerlerinden birisi olarak gösteriliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Esence yakınlarında Ketendere Liman Projesi ve diğer sahil düzenlemeleri ile bölgeyi cazibe merkezi haline dönüştürecek. Nilüfer Badırga'daki yeni teknoloji ve çevreci sanayi bölgesi Teknosab ile bağlantılı olarak Mudanya Ketendere ve Esence'de daha da değerlenecek.Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, satın aldıkları fiyatın 5 katı bir bedelle Esence'deki araziyi ihaleye çıkardıklarını, ihaleye yüksek bir katılım beklediklerini ifade ettiler.Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sahillere yönelik örnek düzenlemeleri ile son bir yılda plajları kullanan kişi sayısı 750 binden 900 bine çıkmıştı.Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi merkez Osmangazi İlçesi Alaşar Mahallesi'nde 6,3 dönümlük yeri 5,8 milyon liradan satacak.