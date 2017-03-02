02.03.2017 22:37:08

Bursa merkezli 8 ildeki 'ByLock' operasyonu

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 4. sınıf emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu daha önce görevden uzaklaştırılan 76 polisten 14'ü adliyeye sevk edildi- Şüphelilerden 10'u tutuklandı

Bursa merkezli 8 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 4. sınıf emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu daha önce görevden uzaklaştırılan 76 polisten 14'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan 14 polis adliyeye sevk edildi. Zanlıların 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 62 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcısı olan ve Bursa Emniyet Müdürlüğünde görevliyken daha önce Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen ya da açığa alınan, 4. sınıf emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu bazı polisler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bilecik, Kayseri, Tokat ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilere ait adreslerde arama yapılmıştı. Operasyonda 3'ü 4. sınıf emniyet müdürü 76 eski polis gözaltına alınmıştı.