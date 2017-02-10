10.02.2017 10:12:45

Bursa Genç Nilüferliler dernek kurdu

Bursa Genç Nilüferliler Derneği olarak faaliyet göstermeye başlayan gençler, ilk ziyaretlerini Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e gerçekleştirdi.

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Bursa Genç Nilüferliler Derneği olarak faaliyet göstermeye başlayan gençler, ilk ziyaretlerini Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e gerçekleştirdi.Uzun yıllar Bursa Genç Nilüferliler çatısı altında faaliyet gösteren gençler, dernek kurdu. Bursa Nilüferliler Derneği Başkanı Ercan Acar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Acar, yapacakları çalışmalar hakkında Bozbey'den fikir alışverişinde bulundu.Başkan Bozbey, gençlerin dernek çatısı altında bir araya gelmelerinin önemli olduğunu ve gençlere her zaman destek olacaklarını söyledi.