28.02.2017 16:24:17

Bursa'dan Van'a yardım eli

Bursa Kent Konseyi bünyesinde başarılı çalışmalara imza atan Gençlik Meclisi, Van'da bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ve ayakkabı gönderdi.

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Bursa Kent Konseyi bünyesinde başarılı çalışmalara imza atan Gençlik Meclisi, Van'da bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ve ayakkabı gönderdi.Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, eğitime ve çocuklara destek vermeye devam ediyor. Gençlik Meclisi üyeleri oluşturdukları yardım kampanyası sonucunda topladıkları kıyafet ve ayakkabıları düzenlenen tören ile Van'ın merkezinde bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilere Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gönderdi. Mutlulukları yüzlerinden okunan yardımın ulaştığı Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndaki öğrenciler ise Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ne teşekkür etti.