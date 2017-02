27.02.2017 12:48:47

Bursa'dan Batman'a destek

Büyükşehir Belediyesi, iki şehir arasındaki kardeşliğin daha da pekişmesi için saha çalışmalarında kullanılmak üzere Batman'a 'ekskavatör' gönderdi. Aracın Batman'ın arazilerinde Bursa'yı temsil edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 'Her şey huzur ülkesi Türkiye için' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Büyükşehir Belediyesi, iki şehir arasındaki kardeşliğin daha da pekişmesi için saha çalışmalarında kullanılmak üzere Batman'a 'ekskavatör' gönderdi. Aracın Batman'ın arazilerinde Bursa'yı temsil edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Her şey huzur ülkesi Türkiye için" dedi.Batman'a gönderilecek ekskavatör için Büyükşehir'e ait Demirtaş'taki makine bakım merkezinde tören düzenlendi. Alt yapı aracını uğurlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bir yandan Bursa'nın sıkıntılarıyla uğraşırken diğer yandan doğu illerinin ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini söyledi. Bursa'dan ilgi bekleyen her ile destekte bulunduklarını belirten Başkan Altepe, onlardan birinin Batman ili ve çevresi olduğunu kaydetti. Doğu ve atı arasındaki kardeşliğin artması, ilişkilerin pekiştirilmesi adına Bursa'ya önemli görevler düştüğünü ifade eden Başkan Altepe, "Mesela şu anda Batman ve çevresinde yoğun faaliyetler içerisindeyiz. Bölgenin alışık olmadığı, yepyeni projelerle orada kalkınmayı tetiklemek istiyoruz. Dost ve kardeş Batman halkına yeni eserler kazandırıyoruz" diye konuştu.Başkan Altepe, Bursa'da yola çıkarılan ekskavatörün Batman arazilerinde boy göstereceğini ifade etti. Ön yüklemeli iş makinasının Doğuda alt yapı faaliyetlerinde bulunacağını, bölgeye değer katacağını söyleyen Başkan Altepe, "Aracımız Bursamızın sembolü olarak oradaki kardeşlerimizin işlerini görecek. Arazilerde kullanılacak. İki şehrin ilişkilerine katkıda bulunmuş olacak. Her şey huzur ülkesi Türkiye için" şeklinde konuştu.