28.12.2016 22:41:14

Bursa'daki FETÖ soruşturmasında 4 tutuklama

Bursa'daki FETÖ/PDY soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı.

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Bursa'daki FETÖ/PDY soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı.Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Orhangazi Üniversitesine, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda, kapatılmadan önce üniversitede görevli olan ve aralarında 1 profesör, 1 yardımcı doçent, 6 öğretim görevlisi ve 1 memurun bulunduğu 9 kişi evlerinde gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 adliye görevlisi gözaltına alınmıştı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulamaları tamamlanan 13 zanlı 'terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte finans desteği sağlamak' suçlamasıyla bu sabah adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakıldı.