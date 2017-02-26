27.02.2017 10:08:23

Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu

Eski Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanının da arasında bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 21 Şubat'ta gözaltına alınan ve aralarında eski Uludağ Üniversitesi (UÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı A.Y'nin de arasında bulunduğu 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada "ByLock" kullandığı tespit edilen UÜ çalışanı 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bu şüphelilere ait bir adreste yapılan aramada, FETÖ/PDY soruşturmasından aranan kişi de örgütün parası olarak değerlendirilen 38 bin dolar ve bir miktar Türk lirasıyla yakalanmıştı. Şüphelilerin, örgüt elebaşının verdiği talimata uyarak Bank Asya'yı kurtarmak amacıyla bu bankaya para yatırdıkları da belirlenmişti.