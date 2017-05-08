08.05.2017 18:58:59

Bursa'daki FETÖ/PDY davası

Eski İl Emniyet Müdürü Kahya, eski İl Milli Eğitim Müdürü Gülsar ve eski Vergi Dairesi Başkanı Saydam'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 8 sanığın yargılandığı davada, sanık Öztürk tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, eski İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ve eski Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 8 sanığın yargılandığı davada sanıklardan Faruk Öztürk adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına üçüncü günde tutuklu sanıklar Kahya, Gülsar, Saydam, Faruk Öztürk ve eski İl Sağlık Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu, tutuksuz sanıklar K.B, A.M.A. ve Y.Y. ile avukatları katıldı.

"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında otuz beşer yıl hapis cezası istenen tutuklu sanıklar, suçlamaları reddetti.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Y.Y. de hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti kısa aranın ardından tutuklu sanıklardan Faruk Öztürk'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, iddianamede adı geçen tanıkların dinlenmesine, mevcut dosyanın eski Vali Şahabettin Harput ile ilgili dosyayla birleştirilmesi için yazı yazılmasına, ayrıca resmi kurumlarda bulunan Fetullah Gülen'in yazı ve imza örneklerinin istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Savunmalarını yapamayan 2 tutuksuz sanık ise bir sonraki duruşmada dinlenecek.

Mahkeme başkanı ayrıca, felçli olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla savcılıkça serbest bırakılan A.M.A'yı, adli kontrol şartlarını ihlal etmemesi konusunda uyardı.