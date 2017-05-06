07.05.2017 03:10:59

Bursa'daki cinayet ve intihar girişimi

Beyin ölümü gerçekleşen öğrencinin organları 8 hastaya umut oldu- Gencin kalp, akciğer, böbrek, kornea ve karaciğeri, kendisinin vasiyeti ve ailesinin isteği üzerine 8 hastaya nakledilecek

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, önceki gün aynı sınıftaki kız arkadaşını silahla öldürüp intihar girişiminde bulunan ve bugün beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Hasan Can'ın organları 8 hastaya nakledilecek.

Tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesinde beyin ölümünün gerçekleşen Can'ın ailesi, bugün çocuklarının vasiyeti üzerine tüm organlarını bağışladıklarını açıkladı.

Çekirge Devlet Hastanesi Yöneticisi Dr. Kayhan Sonkur, nakle aile ile birlikte karar verildiğini belirterek, "Bugün inşallah 8 kişiye bu organlar nakledilecek. Ekiplerimiz sabaha kadar çalışacak. Ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Organ Nakli Koordinatörü Op. Dr. Timur Didinen, hastada bir kafa yaralanması olduğunu ve beyin ölümü gerçekleştiğini anlatarak, "Hem kendisinin vasiyeti hem de ailesi, çok yüce bir davranışla bağışladılar. Organlarımız 8 kişiye nakledilecek. Şu anda Antalya'dan bir uçağımız kalktı, Ankara'dan bir uçağımız kalkmak üzere. Hepsi buradaki organları alacak ve gerekli yerlere ulaştıracak." diye konuştu.

Hasan Can'ın kalp ve akciğerinin Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde iki hastaya, böbreklerinin İzmir ve Bursa'da iki hastaya, kornealarının Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki hastaya, karaciğerinin ise ikiye bölünerek Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde iki hastaya nakledileceği bildirildi.

Öte yandan Erzurum'a gitmek için Bursa Yenişehir Havaalanı'na iniş yapan askeri uçağın, Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirildiği belirtildi.

Hürriyet Mahallesi'nde, lise öğrencisi Hasan Can (16) önceki gün sabah erken saatlerde geldiği okulda, aralarında problem olduğu öğrenilen kız arkadaşı Nilüfer Acar'a (16) yanında getirdiği silahla, diğer öğrencilerin gözleri önünde ateş etmiş, daha sonra aynı silahı başına doğrultup, ateşleyerek intihar girişiminde bulunmuştu. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ağır yaralanan Can ise Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.