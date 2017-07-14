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Bursa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
14.07.2017 09:04:22

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Zonguldak'tan aldığı yükle yola çıkan R.K.'nın kullandığı 67 TM 551 plakalı kamyonet, Yalova yolunda frenin boşalmasıyla kırmızı ışıkta bekleyen şehirlerarası yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs de önündeki ticari araca çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında hafif yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.


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