08.05.2017 11:06:45

Bursa'da zehir tacirlerine şafak baskını

Bursa'da yapılan şafak operasyonunda 9 zehir taciri yakalandı.

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Bursa'da yapılan şafak operasyonunda 9 zehir taciri yakalandı.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar Osmangazi Ebu İshak, Çukurca, Soğanlı, Başaran, Küplüpınar, Hocahasan mahallelerinde yapıldı. Ayrıca Yıldırım Demetevler, Beyazıt, Mollarap mahallelerinin yanı sıra Gürsu İstiklal ve İnegöl'ün Yenice ve Sinanbey mahallelerinde de toplam 15 adrese yapılan baskında 9 şahıs yakalandı.15 adreste yapılan aramalarda değişik miktarlarda esrar, sentetik kannabinoid, ecstasy, metamfetamin uyuşturucu maddeleri, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 40 adet fişek, 2 adet sahte banknot ele geçirildi.Yakalanan toplam 9 kişiden N.G ve B.Ş. isimli şahıslar uyuşturucu madde kullanmak suçundan, H.İ.A. uyuşturucu kullanımını özendirmek suçundan, Z.K.G, F.K., F.Ş., K.C., A.E. ve K.P. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi.