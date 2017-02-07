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Bursa'da su çeşmeden içilir
07.02.2017 15:17:43

Bursa'da su çeşmeden içilir

Bursa Akademik Odalar Birliğinin organizasyonu ve Bursa Tabip Odasının ev sahipliğinde 'Bursa'nın içme suyunu tartışıyoruz' konulu panel düzenlendi.

Bursa Akademik Odalar Birliğinin organizasyonu ve Bursa Tabip Odasının ev sahipliğinde "Bursa'nın içme suyunu tartışıyoruz" konulu panel düzenlendi.

Çeşmeden akan suyun içilebildiği şehirlerin başında Bursa'nın geldiğini belirten BUSKİ Arıtma Tesisi Dairesi Başkanı Devrim İzgi, içme suyu kalitesinin TS 266, Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik ile Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun olduğunu vurguladı. Bursa'nın içme suyu ihtiyacının Nilüfer ve Doğancı barajlarından temin edildiğine dikkat çeken İzgi, "Her iki barajdaki su potansiyeli, 2022 yılına kadar Bursa'nın su ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde bulunuyor. 2022 yılında Çınarcık Barajı'nın da devreye girmesiyle Bursa'nın uzun projeksiyonlu su ihtiyacı karşılanmış olacak. İhtiyaca yönelik içme suyu barajlarının yapılması, suyun belli havzada tutulması anlamında önemli bir adım olmakla birlikte asıl belirleyici faktör, yağış miktarının durumundan kaynaklanıyor. İçme suyu barajlarını neticede yağan yağmur ve eriyen kar suları dolduruyor" diye konuştu.

Türkiye'nin en temiz havzası

Gebze Teknik Üniversitesi'nin yaptığı çalışmanın, Türkiye'nin en temiz içme suyu havzasının Bursa'da bulunduğunu belgelediğini ifade eden İzgi, Dobruca içme suyu arıtma tesisine Doğancı barajından giren her damla suyun günlük, haftalık ve ikişer saatte bir yapılan kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle denetim altında tutulduğunu, bunların yanı sıra aylık ağır metal, yıllık radyasyon tahlillerinin de yapıldığına dikkat çekti.

Bursa'nın 50 ayrı noktasından alınan numunelerde bakteriyolojik, 150 ayrı noktadan alınan numunelerde ise klor ölçümlerinin yapıldığına işaret eden İzgi, çeşmeden akan suyun insan sağlığına uygunluğunun sürekli olarak gözetim ve denetim altında tutulduğunu belirtti.

BUSKİ'nin sağlıklı ve kaliteli içme suyu temini kadar atık suların bertarafında da önemli yatırımlara imza attığını dile getiren İzgi, Bursa genelinde 24 arıtma tesisinin mevcudiyetine işaret etti.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala ise Bursa'daki mevcut su kaynaklarına yenilerinin eklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü Erdinç Şenova ise 2016'da 1021 kontrol izleme numunesi aldıklarını, alınan numunelerde su kalitesinin insan sağlığına uygunluğunu tespit ettiklerini belirterek, "su kalite coğrafi bilgi sistemi"ne göre Bursa'da 1034 su kaynağı, 892 su deposu, 663 şebeke sayısı ve 924 numune noktası bulunduğunu vurguladı.

Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Uluşahin de, oda olarak ayda yüzlerce numune aldıklarını belirterek, "Muhtelif zamanlarda ve muhtelif yerlerde aldığımız su numunelerinin hepsi temiz çıktı. Tarafsız akademik oda olarak aldık bu numuneleri. Kurumun başındaki yönetim ve siyasi görüş ne olursa olsun, biz tarafsız olarak şebeke suyunun temiz olduğunu ve BUSKİ'nin 'Bursa'da su çeşmeden içilir' sloganını destekliyoruz" dedi.

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