10.02.2017 17:27:14

Bursa'da sağlıkta şiddet cezasız kalmıyor

Bursa'da sağlık çalışanlarına yapılan hakaret, küfür, tehdit ve basit yaralama suçları cezasız kalmıyor.

Bursa'da sağlık çalışanlarına yapılan hakaret, küfür, tehdit ve basit yaralama suçları cezasız kalmıyor.2016 yılında Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinde meydana gelen şiddet olayları sebebiyle açılan 85 davadan 18'i sonuçlandı. Saldırganlar 10 ay ile 6 yıl arasında hapis cezasının yanı sıra binlerce lira tazminat ödemeye mahkûm edildi.Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde geçen yıl görevi başındaki hemşireye hakaret ettikleri ileri sürülen A.T. hakkında açılan kamu davası sonuçlandı. Sağlık çalışanlarına tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlamasıyla açılan kamu davasında A.T. 6 yıl hapis cezasına mahkum edildi.Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Rüstem Aşkın, "Hastanelerimiz ve sağlık elemanlarımız her yerde 7/24 saat canla başla çalışmaktadır. Mevcut sağlık personeli sayısı ile biz Avrupa'da ya da Amerika'da verilen hizmetin 4-5 mislini veriyoruz. Fedakarca çalışıyoruz. Personelimiz ve vatandaşlarımız daha fazlasını isteyebilir. Ne var ki kendilerine yardım etmek, hizmet etmek sağlık sunmakla görevli insanlara saldırmak, hakaret etmek, fiziki ya da sözlü şiddet uygulamak yanlış. Bizler bunu asla kabul edemeyiz. Bu, ahlakımıza, töremize, inançlarımıza aykırı bir şeydir" dedi.