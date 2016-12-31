31.12.2016 23:20:24

Bursa'da polisten kaçan araçtan 140 gram uyuşturucu çıktı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde emniyet ekiplerinden kaçan araçtan 140 gram uyuşturucu madde çıktı.

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde emniyet ekiplerinden kaçan araçtan 140 gram uyuşturucu madde çıktı.Edinilen bilgiye göre olay, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Ankara caddesinde şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan K.K.(20) kontrolünde ki 16 Z 4219 plakalı araç kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından Güllük Mahallesinde yakalanan araçta yapılan aramada toplam 140 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde yanında kullanılmak üzere çeşitli malzeme ele geçirildi. Araçtan yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü K.K.'nın dışında C.A.(17) ve D.Y.(19) yakalanarak gözaltına alındı. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.