03.03.2017 09:19:51

Bursa'da PKK operasyonu...

Bursa'da PKK/KCK operasyonları kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bursa'da PKK/KCK operasyonları kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirtilen aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 5 şahıs PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.