27.02.2017 09:55:50
Bursa'da PKK operasyonu
PKK'ya yönelik operasyonda 2'si kadın 10 şüpheli yakalandı.
AA'nın haberine göre, Bursa'da PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve Kestel ilçelerinde, PKK'ya yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerce 2'si kadın 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile çeşitli örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.