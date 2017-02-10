10.02.2017 10:02:59

Bursa'da otel konforundaki yeni hastanede inşaat başladı

AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, hayırsever Sönmez ailesinin desteğiyle yapılacak olan ve 3 hastaneyi içinde barındıran Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nde inşaatın başladığını, 750 yataklı modern hastanenin 2019 yılında hizmete açılacağını söyledi.

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AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, hayırsever Sönmez ailesinin desteğiyle yapılacak olan ve 3 hastaneyi içinde barındıran Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nde inşaatın başladığını, 750 yataklı modern hastanenin 2019 yılında hizmete açılacağını söyledi.İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nü ziyaretinde yapımı başlanan Acemlerdeki hastane ile ilgili bilgi veren Cemalettin Torun, "Acemler'de yapılacak olan Yeni Çekirge Hastanesi 750 yatak kapasiteli olacak. Sönmez grubunun büyük desteğiyle yapılacak. İsmi Ali Osman Sönmez Hastanesi olarak geçecek. Bu hastane 3 bölümden oluşacak. Genel, doğum ve onkoloji olmak üzere 3 bölüm bulunacak. 100 dönümlük bir alana kurulu 750 yatak kapasiteli çok modern bir hastane olarak hizmet verecek. Hastaneye vatandaşlarımız çok kolay ulaşabilecek. Hastanenin sözleşmesi geçtiğimiz aylarda yapıldı. Yüklenici firma bölgede çalışmalarını başlattı. Önümüzdeki günlerde bakanımızın uygun gördüğü günde hastanenin resmi olarak temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Hastanenin yapım süresi normalde 3 yıl. Ancak 2019 yılında hastane kullanıma hazır hale gelecek. Yapımı üstlenen firma daha erken bir tarihte bitirebileceğini açıkladı. Bu hastane bitince mevcut Çekirge Hastanesi buraya taşınacak. Zübeyde Hanım Doğum Evi ve Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi de buraya taşınacak" dedi.Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki alana hastane yapılmasının söz konusu olmadığını anlatan Başkan Torun, "Çekirge Hastanesi'nin Acemler'e yapılacak olması bu bölgenin de ihtiyacını giderebilecek. Yeni yapılacak hastaneyle FSM'deki hastane alanın arası 3 kilometreye düşüyor. Acemler'deki hastane Nilüfer'in de ihtiyacını karşılayacak. Şehir Hastanesi'nin de Nilüfer'de yapılıyor olması ve bin 355 yataklı olması buraya hastane yapılması konusunda ciddi bir ihtiyaç olarak görülmüyor" şeklinde konuştu.