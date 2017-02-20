20.02.2017 19:17:41

Bursa'da korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü. Çocuklarını battaniyeye sararak sokağa inen apartman sakinleri, söndürme çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü. Çocuklarını battaniyeye sararak sokağa inen apartman sakinleri, söndürme çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi.Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'Nde 5 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, merdivenli ve diğer yangın söndürme araçları ile yangına dört bir taraftan müdahale etti. Merdivenli araçla yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.Sokağa döküldülerMahalle ve apartman sakinleri, çocuklarını battaniyeye sararak söndürme çalışmalarını heyecan içinde takip etti. Bazı vatandaşlar ise evlerinden çıkmayıp, balkon ve pencerelerden söndürme çalışmalarını seyretti. Binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.