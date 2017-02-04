04.02.2017 15:45:37

Bursa'da kocası tarafından öldürülen kadın Sinop'ta toprağa verildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kocası tarafından öldürülen 3 çocuk annesi kadın memleketi Sinop'un Türkeli ilçesinde toprağa verildi.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kocası tarafından öldürülen 3 çocuk annesi kadın memleketi Sinop'un Türkeli ilçesinde toprağa verildi.Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 gün önce eşi tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürülen Fatma Açıkgöz'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Sinop'un Türkeli ilçesi Kesköyü Yukarı Harmanlar Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Evin önünde helallik alınmasının arından ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Açıkgöz'ün cenazesi, öğle namazını müteakip Keşköyü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 gün önce meydana gelen olayda, güvenlikçi T.A. (41), bir AVM'de kasiyer olarak çalışan ve boşanma aşamasında olan eşi Fatma Açıkgöz'ü (35) 15 yerinden bıçaklayarak ölümüne yol açmıştı.