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29.12.2016 01:03:52
Bursa'da iş yeri yangını
Bursa'da iş yeri yangını
Bursa'da iş yeri yangını
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Genelkurmay Başkanı Akar Malatya'da
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi.
28.12.2016 23:34:12
15 Temmuz’un ağır faturası İBB’ye çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplam 37 araçta çeşitli derecelerde hasar tespit edildi.
28.12.2016 23:17:40
İstanbul`da konut fiyatları düştü!
TCMB tarafından yayınlanan Konut Fiyat Endeksi`ne göre, İstanbul`da konut fiyatları ekim ayında 2011`den bu yana ilk kez düştü.
28.12.2016 22:39:39
Madrid'de trafiğe çıkan araçlara sınırlama
İspanya'nın başkenti Madrid'de, hava kirliliğini azaltmak için ilk kez trafikteki araç sirkülasyonuna sınırlama getirildi.
28.12.2016 22:27:38
Manisa'da öğrenci servisi devrildi
Manisa'nın Selendi ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandı.
28.12.2016 21:38:36
İstanbul'da iki günlük elektrik kesintisi
Avrupa yakasındaki 7 ilçede, 30 Aralık Cuma ve 31 Aralık Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.
28.12.2016 20:53:01
Podolski'ye müthiş ücret
Çin Ligi ekiplerinden Evergrande'nin Podolski için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
28.12.2016 19:47:31
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Adana'da yılbaşı öncesi 300 polisle asayiş ve sahte i
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Safranbolu'da şüpheli ölüm
Malatya'da öğrenci yurdunda yangın
Balıkesir'de eğitime kar engeli
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