11.02.2017 16:02:48

Bursa'da hedef 80 bin istihdam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine Bursa'nın öncülük ettiğini belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 'Hedefimiz seferberlik ruhu ile yıl sonun kadar Bursa iş dünyasının gayretiyle ilave 80 bin yeni istihdamı oluşturmaktır' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine Bursa'nın öncülük ettiğini belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Hedefimiz seferberlik ruhu ile yıl sonun kadar Bursa iş dünyasının gayretiyle ilave 80 bin yeni istihdamı oluşturmaktır" dedi.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Bursa'daki iş dünyası kuruluşlarının katılımıyla 'İstihdam Seferberliği Buluşması' BTSO Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen özel sektörün son bir yılda 155 milyar liralık makine yatırımı gerçekleştirdiğini ifade eden Burkay, "Türkiye ihracatı ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik artış ile yeni çok iyi bir başlangıç yaptı. Türkiye son 49 ayın ihracat artışı rekorunu kırarken, Bursa olarak yüzde 30'un üzerinde bir artış performansı yakalayarak öncü rolünü de sürdürmeye devam etmektedir. Hükümetin özellikle beyaz eşya, mobilya ve konut sektörlerindeki vergi indirimleri ve vergisini zamanında ödeyen ödüllendirilmesi gibi düzenlemeler bu anlamda çok önemli gelişmeler olmuştur. İş dünyası olarak moralimizi ve gücümüzü yükselten bu desteklerin ekonomiye ve yatırımlara yeniden ivme kazandıracağından da hiç şüphemiz yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye olarak bir seferberlik ilan edildi. 2017 yılında iş dünyası ve kentler olarak istihdam yarışı olacaktır. Bursa iş dünyası Türkiye'nin geleceğine en az artı 1 istihdam sağlamaya davet ediyoruz. Her alanda ekonominin liderliğini üstlenen Bursa'nın iş dünyası olarak seferberliğe en büyük desteği yine verecektir" dedi.Bursa özel sektörü olarak yaklaşık 670 bin kişiye istihdam sağlandığını belirten Burkay, "2014 yılında 625 bin olan bu istihdamımızı en zorlu dönem olan 2016 yılında 35 bin kişi arttırmayı başardık. Şimdi biraz daha fazla fedakarlık göstereceğimiz zamandır. Hedefimiz seferberlik ruhu ile yıl sonun kadar Bursa iş dünyasının gayretiyle ilave 80 bin yeni istihdamı oluşturmaktır. Avrupa birliği ortalamasının bile altında kalan yüzde 7,8'lik işsizlik rakamımızı yıl sonunda yüzde 6 seviyelerine indirmeyi düşünüyoruz. Özel sektörün iş piyasasına sağlayacağı her katkı, ekonomimize de büyük bir hareket getirecektir" diye konuştu.BTSO olarak iş arayan ile iş vereni aynı platformda buluşturulacağı istihdam bürolarının 3 tanesini çok yakında hayata geçireceklerini belirten Burkay, ayrıca istihdam seferberliği kapsamında dijital bir platformu da hayata geçirme aşamasında olduklarını söyledi. Burkay, son olarak ise seferberlik kapmasında istihdamını oransal olarak sayısal olarak en çok arttıran firmaları ödüllendireceklerini ifade etti.Bursa Valisi İzzettin küçük ise, "Bursa zor zamanda her zaman dimdik ayakta durdu. Hep atak olmuştur. Bursa'ya geldiğimden beri söylediğim atak özelliğidir. Yani sürekli vizyonunu ve ufkunu yenileyen bir şehirdir. Bu dönem farklıiş dünyası basit analiz yapmalı gerekiyor. Zor zamanlar gelip geçer. Ben Bu istihdam toplantısının hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.BTSO öncülüğünde başlatılan istihdam seferberliği buluşmasına İnoksan, Prysmian, Matlı A.Ş., Özdilek, Beyçelik, Sönmez Holding, Tofaş, Oyak Renault, Sütaş, BESOB, Karsan ve çok sayıda Bursa'daki iş dünyası kuruluşları katıldı. SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca ve İŞKUR Bursa İl Şube Müdürü Eren Türkmen katılımcılara bilgiler verdi.