31.01.2017 17:52:11

Bursa'da HDP davasında sanıklara tahliye yok

Bursa'da aralarında HDP Meclis Üyesi Nadiye G.'nin de bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

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Bursa'da aralarında HDP Meclis Üyesi Nadiye G.'nin de bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde HDP Meclis Üyesi Nadiye G., ESP İl Başkanı Birol G., İdris Y., Rıza Ç. ve Ufuk K. hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma' suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, parti faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi. Sanıklar, yapılan eylemlerin bir örgüt baskı ve talimatıyla değil, parti faaliyetlerine dair yaptıklarını ve buna dair yapılan eylemlerin suç teşkil etmediğini ifade ederek, tahliyelerini talep etti.Cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğunu, adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağını belirterek, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.