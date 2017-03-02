03.03.2017 09:17:14

Bursa'da FETÖ şüphelisi 26 eski polis adliyeye sevk edildi.

Bursa'da FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 eski polis adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 eski polis adliyeye sevk edildi.FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, ByLock kullandığı tespit edilen aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 72 kişi Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında emniyet müdürü ve diğer rütbelerde görevli iken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve açığa alınan 72 eski emniyet personeli Bursa merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bilecek, Kayseri, Tokat ve Manisa'da eş zamanlı yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.