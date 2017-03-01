Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması

01.03.2017 20:41:02
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturmasıBursa'nın İznik ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 9 gün önce yakalanarak İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen F.U. ve eşi N.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve "ByLock" kullandığı tespit edilen F.U. tutuklandı, eşi N.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.