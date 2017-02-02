02.02.2017 09:13:43

Bursa'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa'da yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu ekipleri, FETÖ/PDY'ye karşı çalışmaları sürüyor. Daha önce kayyum atanarak TMSF'ye devredilen İzgün Gıda ve Yemek Üretim AŞ.'nin 13 yönetici ve çalışanına Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa merkezli Kütahya, Osmaniye, Bilecik, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyon kapsamında T.S., M.S., A.E., V.D., S.A., O.M., D.T., T.Ö.,O.Ö ve İ.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişinin örgütün haberleşme aracı By-lock'u kullandığı ve Bank Asya'yı kurtarmak için para yatırdıkları tespit edildi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 kişi sabah saatlerinde Bursa Adliyesi'ne sevk edildi.