01.03.2017 01:35:36

Bursa'da FETÖ operasyonunda 11 gözaltı

Bursa'da yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında eski müftülük çalışanı 11 kişi gözaltına alındı.

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Bursa'da yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında eski müftülük çalışanı 11 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ menfaatleri için çalıştığı tespit edilen ve Bursa İl Müftülüğünden ihraç edilerek açığa alınan 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonla H.K, H.A, M.A.S, M.D, H.K, A.D, H.A, İ.Y, İ.N, O.K ve Y.I'yı gözaltına aldı.Gözaltına alınan 11 şüphelinin adreslerinde yapılan arama sonucu çok sayıda materyale el koyan ekipler 2 şahsın yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.