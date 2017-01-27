27.01.2017 13:26:41

Bursa'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Bursa'da yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

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Bursa'da yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu ekipleri, FETÖ/PDY'ye karşı çalışmaları sürüyor. Daha önce kayyum atanarak TMSF'ye devredilen İzgün Gıda ve Yemek Üretim AŞ.'nin 13 yönetici ve çalışanına cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde Bursa merkezli Kütahya, Osmaniye, Bilecik, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında T.S., M.S., A.E., V.D., S.A., O.M., D.T., T.Ö. ve İ.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişinin örgütün haberleşme aracı bylock'u kullandığı ve Bank Asya'yı kurtarmak için para yatırdıkları tespit edildi.