28.02.2017 17:31:58

Bursa'da faciadan dönüldü

Bursa'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı. Yaşanan tehlike dolu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bursa'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı. Yaşanan tehlike dolu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşalan kamyon kontrolden çıktı. Şoförün durduramadığı kamyonet ilk önce bir otobüse ardından 2 otomobile çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Kazada yaralanan 3 kişi 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, mahalle sakinleri kamyonet şoförünü linç etmek istedi.Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli mahalle halkını sakinleştirdi.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.