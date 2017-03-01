01.03.2017 13:24:37
Bursa-İstanbul yolunda As Merkez önünde meydana gelen olayda, İstanbul istikametinden şehir merkezi istikametine sağ şeritten ilerleyen bir petrol tankerinin yerinden fırlayan lastiği, yol kenarında otobüs bekleyen yolcuların üzerine doğru gitti. Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu yolcuları teğet geçen lastik otobüs durağına çarptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, öğrenciler kazayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Bursa'da facia teğet geçti
Bursa'da, petrol tankerinin fırlayan tekerleği, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Durakta bekleyen vatandaşlar şans eseri yara almadan kurtuldu.Bursa'da, petrol tankerinin fırlayan tekerleği, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Durakta bekleyen vatandaşlar şans eseri yara almadan kurtuldu.
Bursa-İstanbul yolunda As Merkez önünde meydana gelen olayda, İstanbul istikametinden şehir merkezi istikametine sağ şeritten ilerleyen bir petrol tankerinin yerinden fırlayan lastiği, yol kenarında otobüs bekleyen yolcuların üzerine doğru gitti. Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu yolcuları teğet geçen lastik otobüs durağına çarptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, öğrenciler kazayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.