21.02.2017 11:17:58

Bursa'da doğalgazsız ev kalmayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, doğalgazın yaygınlaştırılması için yeni bir kampanya başlatıldığını söyledi.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, doğalgazın yaygınlaştırılması için yeni bir kampanya başlatıldığını söyledi.Meskenlerde ve sanayide doğalgazın önemine dikkati çeken Başkan Recep Altepe, "Doğalgazın daha da yaygınlaştırılması için özellikle dar gelirli ve doğalgaz tesisatı yaptıramayan, doğalgazı kullanamayan vatandaşlarımızın desteklenmesi lazım. Onların belediyemiz, Bursagaz ve diğer kurumlarca desteklenmesi ve Bursa'daki en fakir eve dahi doğalgazın girebilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuyu Bursagaz'ın yönetim kurulu toplantısına taşıdık. Bursagaz yöneticileriyle görüştük. Gerekli tedbirler alındı. Hedefimiz, önümüzdeki yıl herkesin doğalgazı kullanabilmesi ve bunun yaygınlaştırılmasıdır" diye konuştu.Büyükşehir Belediyesi'nin 'sağlıklı çevre' ve 'temiz hava' hassasiyetine de vurgu yapan Recep Altepe, "Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir kent için geleceğe yatırım yapıyoruz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da öncü ve pilot il Bursa olsun. Herkes doğalgaz kullansın, herkes temiz hava solusun Kampanyamızı başlattık, kurum ve kuruluşlardan da destek bekliyoruz. Daha temiz günlere daha temiz bir geleceğe ulaşalım" diye konuştu.