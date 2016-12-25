25.12.2016 22:43:56

Bursa'da bomba paniği...Şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Bursa'da yaklaşık 60 bin Uludağ Üniversitesi öğrencisinin yaşadığı merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önüne bırakılan valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi. Büyük paniğe sebep olan çanta, fünye ile patlatıldı.

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Bursa'da yaklaşık 60 bin Uludağ Üniversitesi öğrencisinin yaşadığı merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önüne bırakılan valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi. Büyük paniğe sebep olan çanta, fünye ile patlatıldı.Alınan bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde bir market önüne bırakılan sahipsiz valiz öğrenciler tarafından fark edildi. Önce polis merkezi ekibine haber verildi. Olay yerine sevk edilen 15 ekip şerit çekip güvenlik tedbiri aldı. Atatürk Caddesi trafiğe kapatılırken, bazı restoran ve kafeteryalar boşaltıldı bazılarından öğrencilerin dışarı çıkmasına izin verilmedi.Meraklı kalabalık belli bir mesafede imha çalışmasını izlemek için toplandı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi özel kıyafet giyip, "kontrollü patlama" anonsunun ardından şüpheli valizi fünye ile patlattı. Valizden kullanılmış kıyafetler çıkarken, binlerce kişi rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.