15.07.2017 17:26:53

Bursa’da bal bereketi

Bu yıl havaların yağışlı geçmesi ve buna bağlı olarak çiçeklerin daha uzun olması arıcıların yüzünü güldürdü. Bursa’nın Mudanya ilçesinde sabit ve seyyar arıcılar yılın ilk ballarını almaya başladı.

Mudanyalı arıcılardan İbrahim Turan, Sönmez Demirci, Dursun Turan ve Sabri Ruçoğlu, mevsimin ilk balını sağdı. Arıcılar, ilk üründen çok memnun kaldıklarını belirtti. Turan, ılıman bir havaya ve çok farklı floraya sahip Mudanya'da özellikle Güzelyalı'da pek çok kişinin amatör ve profesyonel arıcılıkla uğraştığını söyledi. Turan, “Kışı Mudanya'da geçiren arıcılardan bir kısmı baharla birlikte Armutlu, Yalova, Karacabey Boğazı ve Tekirdağ gibi çiçeğin bol olduğu yerlere arılarını götürüyor. Çiçeğin bitmesi ile birlikte Mudanya'ya geri dönüyorlar. 2 bin civarında arı kovanının bulunduğu Güzelyalı'da yaklaşık 500 kovan ile gezgin arıcılık yapılıyor. Bizler bu yıl bal veriminden ve kalitesinden hayli memnunuz. Havaların uygun gitmesi halinde sonbaharda da güzel bal bekliyoruz” dedi.

Kovanların büyük bir kısmının Güzelyalı Altıntaş merasında olduğunu belirten İbrahim Turan, Armutlu'da karabaş çiçeği balı, Yalova ve Karacabey'de ıhlamur ve kestane balı, Tekirdağ'da ay çiçeği balı, Mudanya'da kır çiçeği, davulga ve çam balı elde edildiğini sözlerine ekledi.