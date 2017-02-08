08.02.2017 12:24:34

Bursa'da araçların camlarını patlattılar

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, gece geç saatlerde çok sayıda aracın camı levye ile kırıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, gece geç saatlerde çok sayıda aracın camı levye ile kırıldı.Edinilen bilgiye göre, son iki günde Yiğitler ve Erikli mahallelerinde çok sayıda aracın camı kırıldı. Mahalle sakinleri sabah kalktıklarında şok oldu. Bu iki mahalleye dadanan kimliği meçhul kişi veya kişiler, yaklaşık 19 aracın camını levye ile patlattı. Olayın ardından mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.