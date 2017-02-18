19.02.2017 09:12:07

Bursa'da araç restorana girdi: 11 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hafif ticari aracın restorana girmesi sonucu 2'si ağır, 11 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Okan A. idaresindeki 16 P 5828 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Yeni Yalova Yolu Caddesi'nde bulunan bir restorana girerek burada yemek yiyen kişilere çarptı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ile UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Okan A. ile 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Araç içinde içki şişelerinin olduğu gözlenirken, polis ekipleri olay yerinde ve çevrede güvenlik önlemi aldı.

25 AYRI SUÇTAN 9 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Ayrıca 25 suçtan toplam 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında yakalama kararı bulunan firari Okan A'nın kazadan önce, hafif ticari aracın sahibi Yusuf Ay'ın (45) Alemdar Mahallesi'nde önünü kestiği, tabancayla Ay'a ateş edip yaraladıktan sonra ticari aracı gasp ettiği öğrenildi. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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