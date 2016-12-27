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Bursa'da 7 aracın karıştığı 4 ayrı kazada 3 kişi yaralandı
27.12.2016 10:52:37

Bursa'da 7 aracın karıştığı 4 ayrı kazada 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dört ayrı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dört ayrı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Zeynel T. yönetimindeki 06 DB 0843 plakalı özel otomobil, Akhisar Mahallesi yakınlarında karayolunun ortasındaki refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Hızı kesilmeyen otomobil yaklaşık 50 metre savrularak ancak durabildi. Otomobilin kaza yaptığı gören İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sürücünün yardımına koştular. Ön kısmı ağır hasar gören araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü kısa süreli şok yaşadı. Sürücü, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

İkinci kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Kınık Mahallesi yakınlarında yaşandı. Kınık Mahallesi'nden 19 PH 335 plakalı hafif ticari araca yüklediği baharat ürünlerini Bilecik'e bağlı Bozüyük ilçesine götürmek için yola çıkan 32 yaşındaki Rıdvan Uslu yönetimindeki araç ile Ankara'dan Bursa istikametine seyreden 37 yaşındaki Kerem Bayrak yönetimindeki 06 ABG 529 plakalı özel otomobil, çarpıştı. Kazada hafif ticari araç yol üzerinde savrulurken, özel otomobil ise karayolu ortasındaki işaret levhasına çarparak durabildi. Ağır hasar gören özel otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan ailesini kaza sırasında açılan hava yastıkları kurtardı. Hafif ticari araç sürücüsü Rıdvan Uslu ise direksiyon ile ön konsol arasında sıkıştı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen sağlık ekibi ve itfaiye ekiplerine kurtarıldı.

Servis araçlarının karıştığı kazada iki yaralı

Hastane Kavşağı'nda da bir kaza meydana geldi. İngaz Kavşağı'ndan İnegöl Devlet Hastanesi istikametine seyir halinde olan 57 yaşındaki Osman A. yönetimindeki 16 JJP 41 plakalı özel otomobil, İsmail Hakkı S. idaresindeki 16 S 6406 plakalı servis aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile özel otomobilde bulunan sürücünün eşi 51 yaşındaki Emine A. yaralandı.

Altay Caddesi'nde yaşanan son kazada ise, Gaziler Sokak'tan caddeye çıkan Recep M. yönetimindeki 16 S 6373 plakalı servisi aracı, Altay caddesi üzerinde seyir halinde olan Turgay Ö. idaresindeki 16 LMA 35 plakalı özel otomobil ile çarpıştı. Kazada özel otomobilde bulunan Özlem Ö. yaralandı.

Kazalarda yaralananlar 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.
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