27.01.2017 11:59:02

Bursa'da 57 köy yolu ulaşıma açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 57 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 57 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 57 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan Gemlik'te 7, Gürsu'da 2, İnegöl'de 11, İznik'te 2, Keles'te 5, Kestel'de 8, Mustafakemalpaşa'da 3, Nilüfer'de 6, Orhaneli'nde 6, Osmangazi'de 3 ve Yenişehir'de 4 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.