29.12.2016 06:17:32

Bursa'da 3 ilçede kar nedeniyle okullara tatil verildi

Bursa'da yoğun kar yağışının etkili olmasından dolayı Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

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Bursa'da yoğun kar yağışının etkili olmasından dolayı Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisi artıran kar yağışı nedeniyle Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki tüm okullarda, kaymakamlıklar tarafından alınan kararlarla 29 Aralık Perşembe günü eğitime ara verildi. Cuma günü için ise henüz resmi bir açıklama yapılmazken yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı.