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Bursa Büyükşehir personeli 7/24 hizmette
03.02.2017 09:38:19

Bursa Büyükşehir personeli 7/24 hizmette

Bursa'yı daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları, 'Çek Paylaş Birlikte Güzelleştirelim' projesi kapsamında, kentin sorunlarına anında çözüm bulunmasına katkı sağlıyor.

Bursa'yı daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları, 'Çek Paylaş Birlikte Güzelleştirelim' projesi kapsamında, kentin sorunlarına anında çözüm bulunmasına katkı sağlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 'Çek Paylaş Birlikte Güzelleştirelim' projesi kapsamında, kentte karşılaştıkları sıkıntıları whatsapp ihbar hattı ile Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerine fotoğraflı olarak ulaştıran ve sorunlara çözüm olma noktasında en çok ihbarı yapan personeli plaketle ödüllendirdi. Başkan Altepe, 'Büyükşehir'in gurur tablosu' dediği heyetle, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'ndaki makamında bir araya geldi.

"Bursa, örnek şehir"

Bursa'nın daha modern bir geleceğe taşınması noktasında Büyükşehir Belediyesi'nin tüm personelinin yoğun emeği olduğunu ifade eden Başkan Altepe, "Bursa, her alanda örnek bir şehir. Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin her köşesinde eksiklerin tamamlanması için çabalıyoruz. Bu konuda personelimiz de Büyükşehir'in gören gözü ve duyan kulağı konumundadır. 'Çek Paylaş Birlikte Güzelleştirelim' projesinde kentin eksiklerini fotoğraflayıp BİKOM'a whatsapp ile ihbarda bulunan ve bu eksiklerin en kısa sürede tamamlanmasına katkı koyan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Proje kapsamında en çok ihbarı yapan Büyükşehir Belediyesi'nin 10 çalışanına plaket veren Başkan Altepe, projenin hizmetlerdeki uygunsuzlukların tespiti ile can ve mal kaybıyla sonuçlanabilecek risklerin ortadan kaldırılmasını sağladığına işaret etti.

Projenin detayları

' Çek Paylaş Birlikte Güzelleştirelim' projesi geliştirme ve koordinasyonu Büyükşehir Belediyesi ARGE Şube Müdürlüğü, yazılım ve entegrasyonu Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ve yürütücü birim olarak da Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Belediye personeli günlük hayatında karşılaştığı, belediye hizmet alanına giren uygunsuzlukların fotoğraflarını whatsapp hattı ile paylaşıyor. BİKOM görevlisi paylaşılan konu eğer aciliyet gerektiriyorsa derhal ilgili birimdeki daha önceden belirlenmiş belediye görevlisine durumu telefonla iletiyor, böylece önlem alınması ya da gereğinin yapılması sağlanıyor. BİKOM görevlisi ayrıca durumu Ş.Ö.K sistemine kayıt edip ilgili birime resmi olarak da bildiriyor. Aynı zamanda paylaşım sahibi personele whatsapp üzerinden geribildirimde bulunuluyor. 2015 yılı Ağustos ayında ŞÖK sistemine entegre edilerek devreye alınan projede, 2016 yılı içerisinde 144 personel 366 adet uygunsuzluğu whatsapp üzerinden paylaşarak önlem alınmasını sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, anı fotoğrafının çekilmesinin ardından gerçekleştirilen ziyaretlerde ise RUMELİSİAD Başkanı Erol Kılıçıer ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

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