08.05.2017 17:00:42

Bursa bilime doydu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BEBKA tarafından Türk Hava Yolları'nın isim sponsorluğunda bu yıl TÜYAP Fuar alanında düzenlenen Bursa Bilim Şenliği'ni 175 bin kişi ziyaret etti.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BEBKA tarafından Türk Hava Yolları'nın isim sponsorluğunda bu yıl TÜYAP Fuar alanında düzenlenen Bursa Bilim Şenliği'ni 175 bin kişi ziyaret etti.Bursa'da bilimi 7'den 70'e herkese sevdirmek, çocuklara eğlenerek öğrenme imkanı sağlayacak bir platform sağlamak amacıyla 6 yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından BEBKA'nın destekleriyle başlatılan Bursa Bilim Şenliği, bu yıl ilk kez TÜYAP Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Şenlik kapsamında daha önce 2900 kişiyle Avustralya'ya ait olan bilimsel deney rekoru da 3417 kişinin 42 dakika süren deneyi ile Bursa'ya kazandırıldı. Bu rekor ile Bursa ve Türkiye, Guinness Rekorlar Kitabına girmiş oldu. Türkiye genelinden 'enerji verimliliği' alanında 1120 projenin katıldığı toplam 102 bin TL para ödüllü yarışmalar da mucitlerin enerjiye bakış açısını gözler önüne serdi. Şenlik boyunca 78 farklı atölye alanında 150'den farklı atölye içerisinde 74 bin 823 atölye çalışması gerçekleştirildi.Bu arada Bilim Şenliği kapsamında aynı zamanda bir de Türkiye rekoruna imza atıldı. 275 okuldan 2600 öğrencinin katılıyla yapılan mangala turnuvasında 4 günde toplam 8 bin 830 karşılaşma yapıldı. İlköğretim 3'üncü sınıftan lise son sınıfa kadar 7 ayrı kategoride yapılan müsabakalarda dereceye giren öğrenciler plaket ve oyun seti ile ödüllendirildi. Her kategorinin birincilerine ise bisiklet hediye edildi.Kapalı mekanda olması sayesinde yağmurdan etkilenmeyen Bilim Şenliği'ni bu yıl 4 gün boyunca 175 bin kişi ziyaret etti.