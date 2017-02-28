28.02.2017 10:16:59

Büro Memur-Sen'den sivil itaatsizliğe devam kararı

Büro Memur-Sen, kılık-kıyafet yönetmeliğine ilişkin bir karar yayımlayarak, kamu çalışanları için uygulanan kılık-kıyafet yönetmeliği değiştirilene kadar sivil itaatsizlik eylemlerinin süreceğini açıkladı.

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Büro Memur-Sen, kılık-kıyafet yönetmeliğine ilişkin bir karar yayımlayarak, kamu çalışanları için uygulanan kılık-kıyafet yönetmeliği değiştirilene kadar sivil itaatsizlik eylemlerinin süreceğini açıkladı.Memur-Sen ve Büro Memur-Sen'in başlattığı sivil itaatsizlik eylemleri sonucunda birçok özgürlüğün önü açıldı. Son olarak TSK'da başörtüsü yasağına son verildi. Ancak, erkek kamu görevlilerinin kravat takması, favori bıyık ölçüsü, pantolonun ütüsü, ayakkabının boyası, saçının şeklini tarif eden yasak ve sınırlamalar kamuda halen devam ediyor. Büro Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu kılık-kıyafet yönetmeliği değiştirilerek, antidemokratik düzenleme ortadan kalkana kadar, sivil itaatsizlik eylemlerinin süreceğine ilişkin karar aldı."Kamu görevlilerine mobbing uygulanıyor"Konu hakkında açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, kamu çalışanları için uygulanan kılık-kıyafet yönetmeliğinin antidemokratik olduğunu belirterek, "Yakamızı bir araya getirmenin yolu kravatı sıkıştırmaktan geçmemeli. Devletin dili olabilir, düzenleme üst bürokrasi için geçerli olabilir, diploması için bunda bir hikmet aranabilir ama kamu kurumlarında çalışan kamu görevlilerine mobbing aracı olarak kullanılmamalı. İnsanların ne giydiği değil, ne ürettiği, nasıl hizmet sunduğu, görevini layıkıyla yerine getirip, getirmediği önemlidir" ifadelerini kullandı."Özürlü yaklaşım son bulmalıdır"Yanbaz, kılık-kıyafet yönetmeliğinin geçmiş dönemlerde büyük sıkıntılar yaşattığını hatırlatarak, "Bu yaklaşımdır ki üniversitelerde kızlara ikna odaları kurdurdu. İkna odalarında imha süreçlerine tabi tuttular, onların kişilikleriyle oynadılar, psikolojilerini hırpaladılar, travmalara soktular. Onun için bu özürlü yaklaşım bir an önce bitmelidir" dedi.