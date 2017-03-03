03.03.2017 11:02:33

Burkay: 'Şirketlerimizin öncelikli hedefi Ar-Ge olmalı'

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa ekonomisinin büyümesini klasik üretim modelleriyle sürdüremeyeceğini belirterek, 'Şirketlerimizin öncelikli hedefi, Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma olmalı' dedi.

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa ekonomisinin büyümesini klasik üretim modelleriyle sürdüremeyeceğini belirterek, "Şirketlerimizin öncelikli hedefi, Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma olmalı" dedi.BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay MÜSİAD Bursa Şubesi tarafından tertiplenen "Müstakil Düşünceler Konferansı"na konuk oldu. Burkay, Bursa sanayiinin kilo başı ihracatını 8 dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bursa sanayiinin büyümesinde Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmanın önemli rol oynadığını belirten İbrahim Burkay, kamulaştırma çalışmalarında sona gelinen TEKNOSAB Projesi'nin bu yöndeki çalışmaların ürünü olarak Bursa'nın ileri teknoloji üretimine güç katacağını vurguladı. Burkay, "Bugün Bursa, Türkiye'nin hayallerini gerçekleştiren bir şehir. Standartlara uyan değil, standartları belirleyen bir Bursa için çalışıyoruz. Bu yıl içerisinde yeni sanayi devriminin sembolü olarak temelini atacağımız TEKNOSAB da sadece Bursa'mızın ve bölgemizin değil, ülkemizin de vizyon projesi olacak" diye konuştu.İbrahim Burkay, Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştirerek istihdam seferberliği noktasında üyelerine destek veren ilk oda olmaya hazırlandıklarını vurguladı. KGF ve farklı bankalarla imzalanacak protokolle tavanı 1.5 milyon TL olan kredi paketiyle ek istihdam sağlayan her üyenin yanında yer alacaklarını kaydeden Burkay, "Böylelikle BTSO olarak 1 milyar TL'lik bir fonu Bursa iş dünyasının kullanımına sunuyoruz" şeklinde konuştu.Bursa iş dünyası olarak Türkiye'nin 2023 ve 2071 hedeflerinden asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden Burkay, "Güçlü ekonomi güçlü Türkiye ideali ile hep birlikte omuz omuza çalışmaya, ülkemizin yarınlarını el birliği ile inşa etmeye devam edeceğiz. Zaferin cephanesi üretimdir anlayışıyla Türk iş dünyası olarak inadına üretmeye ve ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Başkan Burkay, Bursa ekonomisine ve kalkınma hedeflerine güç katan MÜSİAD üyelerini de gayretlerinden dolayı kutladı.