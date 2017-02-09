09.02.2017 12:58:54

Burhaniyeli kızlar ikinci lig yolunda

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, spora yaptıkları katkılar ve gençliği spora yönlendirebilmek adına öz verili çalışmalarıyla büyük taktir toplayan Körfez Eğitim ve Gelişim Spor, kızlar bölgesel voleybol ligine katılarak ikinci lige çıkmak istiyor. Futbol başta olmak üzere kısıtlı bütçeleri ile sportif alanda çalışmalarını sürdüren, Burhaniye Körfez Eğitim ve Gelişim Spor, 10-12 şubat tarihleri arasında Güre'de yapılacak bölgesel lig maçlarına hazırlanıyor.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, spora yaptıkları katkılar ve gençliği spora yönlendirebilmek adına öz verili çalışmalarıyla büyük taktir toplayan Körfez Eğitim ve Gelişim Spor, kızlar bölgesel voleybol ligine katılarak ikinci lige çıkmak istiyor. Futbol başta olmak üzere kısıtlı bütçeleri ile sportif alanda çalışmalarını sürdüren, Burhaniye Körfez Eğitim ve Gelişim Spor, 10-12 şubat tarihleri arasında Güre'de yapılacak bölgesel lig maçlarına hazırlanıyor.İlk karşılaşmayı, Edremit Belediye Altınoluk Spor, daha sonra da Çanakkale Belediye Spor ve Çanakkale Biga Çilekli Spor ile maç yapacak olan Burhaniyeli kızlar, karşılaşmalardan lider çıkarsa önümüzdeki sezon ikinci Lig bayanlar voleybol liginde mücadele edecek. İddialı olduklarını anlatan Burhaniye Körfez Gelişim ve Eğitim Spor Başkanı Neşe Birituna, "Öncelikle Türkiye liglerinde filede kendini kanıtlayan önemli voleybolcu bayanlarımızı kulübümüze kazandırdık. 10-11-12 Şubat tarihlerinde yapacağımız 3 karşılaşma sonrasında, gurubu lider olarak bitirip önümüzdeki sezon ikinci Lige katılmak ve Burhaniye'yi voleybolda temsil etmek istiyoruz. Takımın başına tecrübeli hoca İbrahim Demirel'i getirdik. Sibel Çay, Merve Güner Aksan, Özge Sabırlı, Beril Hasdemir, Nurtel Lama, Seda Ulaş, Ece Eröz, Buse Ahmetoğlu ve Sevinç Erşen'i takımımıza kazandırdık. Yine takımımızda Burhaniye'nin gençleri olan Tuğba Küçük, Melis Zorlu, Berfin Öçer, Begüm Büyükmutlu, Ceren Erbaş, Şeyma Metin, Nihan İrem ve Ayça Türkyılmaz ile mücadelemizi vereceğiz. Hedefimiz, guruptan çıkarak, Burhaniye'yi Türkiye çapında temsil etmek" dedi. Körfez Gelişim ve Eğitim Spor genel Koordinatörü Coşkun Birituna ise, "Türkiye liglerinde ter döken 10 voleybolcu kardeşimizi takımımıza kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Burada kendi yağıyla kavrulan, kendi maddi gücünü sonuna kadar kullanan bir takım olarak mücadele ediyoruz. Bizim hedefimiz, Burhaniye'de yaşayan herkesin spora destek vermesi. Burhaniye'de çok büyük bir sporcu potansiyeli var. Körfez Gelişim ve Eğitim Spor olarak, spor yapmak isteyen gençlerimize imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yine bizlere destek olan velilerimize, Burhaniyeli sporseverlere, ilk antrenmanımıza gelerek bize desteklerini esirgemeyen CHP'li meclis üyesi Soner Acar'a, sporseverlere ve basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Her şey Burhaniye'nin daha ilerilere gitmesi için" dedi.