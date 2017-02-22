22.02.2017 13:03:52

Burhaniyeli halterciler 7 madalya ile döndü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 4 yıldır Anadolu Spor Kulübü çatısı altında halter sporu yapan gençler Kayseri'deki Türkiye Şampiyonası'ndan 7 madalya ile döndü. Başarılı sporcular sevinçlerini, Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret ederek paylaştı.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 4 yıldır Anadolu Spor Kulübü çatısı altında halter sporu yapan gençler Kayseri'deki Türkiye Şampiyonası'ndan 7 madalya ile döndü. Başarılı sporcular sevinçlerini, Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret ederek paylaştı.Anadolu Spor Kulübü Başkanı Hadiye Erok ve Antrenör Mustafa Aygün öncülüğündeki halterci grubunu makamında kabul eden Kaymakam Hüseyin Öner, sporcuları kutladı ve eşofman sözü verdi.Burhaniyeli sporcuların halterde Balıkesir'i temsil ettiklerini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, "Sporcularımız Kayseri'den 7 madalya ile döndüler. Hepsini tek tek kutluyorum. Kulüp Başkanı Hadiye Erok ve Antrenör Mustafa Aygün'ü de kutluyorum. Başarılı sporcularımıza eşofman sözü verdim. Kısa zamanda bunu yerine getireceğim. Hepsini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.4 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Antrenör Mustafa Aygün, "Kayseri'deki okullar arası Türkiye Şampiyonası'ndan 7 madalya ile döndük. İki Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik ve dört üçüncülük aldık. İlçemizde halteri sevdirdik. Güzel bir başlangıç yaptık. Bize destek olan bütün büyüklerimize teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.Sporculardan Ayşe Duygu Kara ise "Ben 3 yıldır halter çalışıyorum. Kayseri'de 58 kiloda 60 koparma yaptım. Halteri ve Mustafa hocamızı seviyorum" diye konuştuçEmrah Demirci de, "Türkiye rekortmeniyim. 70-90 yapıyorum. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.Bir diğer başarılı sporcu Emine Taşcı ise, "Yaklaşık 1,5 yıldır halter yapıyorum. Miniklerde Türkiye şampiyonuyum. 48 kilo bayanlarda yarışıyorum. Kayseri'de de 3. oldum. Halteri herkese tavsiye ediyorum" dedi.