01.03.2017 12:04:16

Burhaniyeli Duyar Burhaniye'yi Ankara'da tanıttı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Körfez Yörük ve Oğuz Boyları Dernek Başkanı Beytullah Duyar, başkent Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerine ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtkabirdeki mozolesini ziyaret ederek başlarken, Burhaniyeli olan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit tarafından da kabul edildi.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Körfez Yörük ve Oğuz Boyları Dernek Başkanı Beytullah Duyar, başkent Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerine ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtkabirdeki mozolesini ziyaret ederek başlarken, Burhaniyeli olan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit tarafından da kabul edildi.Körfez Yörük ve Oğuz Boyları Dernek Başkanı Beytullah Duyar, Ankara'da Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i ziyaret etti. Körfez Yörük ve Oğuz Boyları Derneği hakkında bilgilendirme yapan Duyar, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e Türk Bayrağı ve Yörük keyfiyesi hediye etti. Beytullah Duyar'ı makamında kabul eden Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Duyar'ın projelerine destek olacağını söyledi. Duyar'ın ikinci durağı ise, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı Dr. Hasan Cengiz'in makamı oldu. Duyar, Körfez Yörük ve Oğuz Boyları Derneği olarak Burhaniye'de yapmak istedikleri projeler hakkında bilgi verdi. Körfezi en iyi şekilde tanıtmak için çalışmalarda bulunduklarını anlatan Beytullah Duyar, "Öncelikle bizi makamında kabul eden Yargıtay Başkanımız İsmail Rüştü Cirit'e çok teşekkür ediyorum. Anlattığımız projelere yardımcı olacağını söyledi. Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı Dr. Hasan Cengiz'e de teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde Burhaniye'de bir dizi etkinler gerçekleştirmek istiyoruz. Yapacağımız etkinlikler için de bilgi paylaşımını yaptık. Türk Dünyasının ve Devlet Meteoroloji Radyosunun Sunucusu Zeynep Köşker'in "Gelin Tanış Olalım" Programına da konuk olduk. Gelin Tanış Olalım programı sayesinde Burhaniye'mizde yapacağımız etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bu vesile ile ilçemizi de tanıtma imkanı bulmuş olduk. Zeynep Köşker'e de bizlere ilçemizi ve derneğimizi tanıtma fırsatı verdiği için teşekkür ederiz" dedi.